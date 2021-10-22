Зранку 22 жовтня не виїхали автобуси на Вінницю та Рівне

Через нові карантинні правила перевезень, введені в Україні 21 жовтня, на луцькій автостанції №1 скасували 68 міжобласних рейсів із понад 600. Одією з причин цього є відсутність сертифікатів про вакцинацію або ПЛР-тестів у водіїв цих маршрутів. Коли ж рейси відновляться, перевізники автостанцію поки що не інформували.

Про скасування рейсів у зв'язку з новими карантинним обмеженнями Суспільному розповіла диспетчерка автостанції №1. За її словами, 21 жовтня з автостанції мали б виїхати понад 600 рейсів, втім, 68 рейсів скасували. Однією з причин цього є відсутність Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів у водіїв.

«Сьогодні зранку знову не виїхали автобуси на Вінницю, Рівне. Вони б мали бути, усі ці рейси, але просто не виїхали», – пояснила диспетчерка. На автостанції очікують, що незабаром рейси відновлять, але коли саме це буде, перевізники поки що не повідомляли.