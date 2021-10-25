Автоперевізники не нестимуть відповідальності за те, що пасажири не мають Covid-документів

Міністерство охорони здоров'я поклало відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на Covid-19 під час міжрегіональних та міжнародних автомобільних та автобусних перевезень на пасажирів. Штрафи за порушення карантинних норм платитимуть пасажири, а не перевізник, йдеться на сайті МОЗ.

Як розповіли у відомстві, правила стосуються як і регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях.

«Не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років). Водночас дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї», – наголошують у міністерстві.

Водночас норма не стосується авіаперевезень, а також поїздок залізницею – там відповідальність за наявність відповідних документів несе перевізник.

Згідно з новими правилами, перевізник має проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів. Як і раніше, норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх.

«Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн», – зазначено у дописі.

Нагадаємо, що із 21 жовтня через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні​​ оновилися правила міжрегіональних перевезень. Зокрема пасажирам під час поїздок у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки потрібно пред'являти COVID-сертифікати або негативний тест на коронавірус.

Станом на ранок 25 жовтня українські медики виявили 14634 випадки Covid-19, через ускладнення хвороби померли 330 людей.