Плануєте поїздку? Антиген-тест до Covid-19 лише за 290 грн
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Медична лабораторія «Ескулаб» усім пасажирам міжрегіональних перевезень пропонує пройти тестування на виявлення антигену до Covid-19 за спеціальною ціною – лише 290 гривень.
З 21 жовтня в Україні, у зв’язку з підвищенням захворюваності на коронавірус, введені в дію нові карантинні обмеження: міжрегіональні перевезення можуть здійснюватись лише за умови, якщо водії та пасажири, віком від 18 років, мають:
- негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не раніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
- або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини;
- або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від Covid-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.
Для того, щоб здати тестування в медичній лабораторії «Ескулаб» за спеціальною пропозицією, потрібно при реєстрації у відділенні показати електронний або паперовий варіант квитка, де видно дату поїздки, а також прізвище та ім’я пасажира. З формою реєстрації можна ознайомитися тут.
Відділення лабораторії «Ескулаб», які знаходяться найближче до вокзалів:
м. Львів:
вул. Городоцька, 35
Чупринки, 38,
Суботівська, 2
Кульпарківська, 64а
м. Київ:
бульвар Лесі Українки, 3,
Чоколівський бульвар, 22,
вул. Довженка, 3.
м. Луцьк:
проспект Соборності, 38
проспект Грушевського, 14
м. Рівне:
вул. Міцкевича, 30
м. Чернівці:
вул. Садова, 6
м. Ужгород:
проспект Свободи, 25/1
м. Тернопіль:
вул. Замкова, 8
м. Івано-Франківськ:
вул. В’ячеслава Чорновола, 52/3
м. Хмельницький:
вул. Красовського, 26
З адресами усіх відділень лабораторії можна за посиланням.
Окрім того, нагадуємо, що здати тестування на виявлення коронавірусу можна в аеропортах «Бориспіль» та «Львів».
Будьте в безпеці – подорожуйте з «Ескулаб»!