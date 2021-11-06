Рішення прийняла міська комісія з питань надзвичайних ситуацій у суботу, 6 листопада

У Луцьку пасажири зможуть користуватись громадським транспортом без пред'явлення ковід-сертифікату або негативного ПЛР-тесту. При цьому зазначається, що пасажири повинні обов'язково бути у масках або респіраторах. Луцьк не перше місто, де була скасована ця норма карантинних обмежень, аналогічно 1 листопада таке рішення було прийняте у Рівному.

Як повідомляє прес-служба Луцької міськради, у суботу, 6 листопада, відбулось засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій. Було вирішено, що для проїзду в громадському транспорті Луцька пасажирам не потрібно буде пред'являти ковід-сертифікат, ПЛР-тест або довідку про те, що пасажир нещодавно перехворів на коронавірус. Водночас зазначається, що при цьому пасажири повинні обов'язково бути в масках або респіраторах.

Зазначимо, що з понеділка 8 листопада Волинь переходить у так звану «червону» зону карантину. Постанова Кабміну передбачає, що для користування громадським транспортом пасажири повинні пред'являти ковід-сертифікт або негативний ПЛР-тест. Наразі жодна міська рада, окрім Луцька, не приймала рішень про скасування цієї норми, тож вимога зберігатиметься у інших містах області.

Відомо, шо Луцьк не перше місто, де скасували норму щодо обмежень проїзду в громадському транспорті. У Рівному аналогічне рішення прийняли 1 листопада.