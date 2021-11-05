Працюватимуть лише ті заклади, де весь персонал матиме щеплення від коронавірусу

З 8 листопада Волинська область переходить у червону зону. З ув'язку з обмеженнями буде заборонена робота ринків, ТРЦ, закладів громадського харчування та магазинів, якщо персонал там не буде на 100% вакцинований від коронавірусу.

Про перехід Волинської області у червону зону повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у п'ятницю, 5 листопада. Зазначається, що жорсткі обмеження почнуть діяти в області опівночі у понеділок, 8 листопада.

Які заклади не працюватимуть?

Кафе та ресторани, крім доставки чи на винос;

ТРЦ та розважальні заклади;

Заклади культури;

Кінотеатри та театри;

Фітнес-клуби та спортзали;

Басейни;

Речові ринки;

Також у «червоній зоні» заборонено проводити будь-які масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновані або всі мають негативні ПЛР-тести.

Зазначимо, що вродовж жовтня та листопада в області стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Протягом останнього тижня на Волині фіксують понад 600 нових випадків хвороби щодня. Також за добу помирають 10-20 хворих. Зокрема, 2 листопада у області зафіксували новий рекорд зі смертності: за добу від ускладнень коронавірусної хвороби померли 30 людей.

Які заклади працюватимуть?

Магазини та супермаркети, де продають продукти, ліки, медичні вироби, побутову хімію, пресу, ветеринарні препарати, корми, насіння, квіти, добрива;

Пошти;

Банки;

Заправки;

Ремонтні майстерні;

Перукарні та салони краси (тільки за попереднім записом);

Продуктові ринки;

Автокінотеатри та автоконцерти.

Зазначимо, що станом на 5 листопада на Волині одну дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 216 тис. людей, а дві дози – понад 144 тис. волинян.

Захворюваність на коронавірус в області різко зросла у жовтні цього року. Лише за місяць Волинь встигла декілька разів побити рекорди добової захворюваності. До прикладу, 2 листопада коронавірус підтвердили у 679 волинян, це рекордна кількість від початку пандемії. Цього ж для в області зафіксували рекорд з добової смертності: від коронавірусу померли 30 волинян.