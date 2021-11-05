Уряд перевів Волинську область у «червону» зону карантину
З понеділка 8 листопада на Волині почнуть діяти жорсткі карантинні обмеження
З 8 листопада Волинська область переходить у червону зону. З ув'язку з обмеженнями буде заборонена робота ринків, ТРЦ, закладів громадського харчування та магазинів, якщо персонал там не буде на 100% вакцинований від коронавірусу.
Про перехід Волинської області у червону зону повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у п'ятницю, 5 листопада. Зазначається, що жорсткі обмеження почнуть діяти в області опівночі у понеділок, 8 листопада.
Які заклади не працюватимуть?
- Кафе та ресторани, крім доставки чи на винос;
- ТРЦ та розважальні заклади;
- Заклади культури;
- Кінотеатри та театри;
- Фітнес-клуби та спортзали;
- Басейни;
- Речові ринки;
Також у «червоній зоні» заборонено проводити будь-які масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.
Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновані або всі мають негативні ПЛР-тести.
Зазначимо, що вродовж жовтня та листопада в області стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Протягом останнього тижня на Волині фіксують понад 600 нових випадків хвороби щодня. Також за добу помирають 10-20 хворих. Зокрема, 2 листопада у області зафіксували новий рекорд зі смертності: за добу від ускладнень коронавірусної хвороби померли 30 людей.
Які заклади працюватимуть?
- Магазини та супермаркети, де продають продукти, ліки, медичні вироби, побутову хімію, пресу, ветеринарні препарати, корми, насіння, квіти, добрива;
- Пошти;
- Банки;
- Заправки;
- Ремонтні майстерні;
- Перукарні та салони краси (тільки за попереднім записом);
- Продуктові ринки;
- Автокінотеатри та автоконцерти.
Зазначимо, що станом на 5 листопада на Волині одну дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 216 тис. людей, а дві дози – понад 144 тис. волинян.
Захворюваність на коронавірус в області різко зросла у жовтні цього року. Лише за місяць Волинь встигла декілька разів побити рекорди добової захворюваності. До прикладу, 2 листопада коронавірус підтвердили у 679 волинян, це рекордна кількість від початку пандемії. Цього ж для в області зафіксували рекорд з добової смертності: від коронавірусу померли 30 волинян.