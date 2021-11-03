Музеї можна відвідувати індивідуально, без екскурсій

Від 4 листопада у Львові дозволили відвідування музеїв та галерей. Таке рішення прийняла у середу міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львова на позаплановому засіданні.

Відвідування культурних закладів дозволяється індивідуальним відвідувачам без проведення екскурсій у розрахунку 1 людина на 10 м2 або не більше 50% заповненості площі приміщення. Умовою є наявність у всіх працівників та відвідувачів свідоцтва про вакцинацію або негативного ПЛР чи експрес-тесту, – повідомили у прес-службі ЛМР.

Нагадаємо, з 30 жовтня Львівщина увійшла в «червону зону». Міська комісія ТЕБ і НС 28 жовтня повністю заборонила роботу закладів культури. Усі театри та музеї припинили прийом відвідувачів взагалі.