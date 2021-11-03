До цього максимальний показник смертності від коронавірусу фіксували 29 жовтня

На Волині зафіксували рекордну кількість померлих від коронавірусу за добу. У обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили про 30 летальних випадків. Найбільше померлих у Луцькому районі. Наразі там фіксують і найбільшу кількість нових випадків коронавірусу.

Статистику захворюваності на коронавірус за минулу добу повідомили у обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У вівторок, 2 листопада, від ускладнень коронавірусу померли 30 волинян. З них найбільше – у Луцькому районі (15). Також восьмеро померлих з Ковельського району, шестеро померлих із Володимир-Волинського та ще один летальний випадок зафіксований у Камінь-Каширському районі.

До цього максимальний рекордний показник смертності фіксували 29 жовтня. Тоді від коронавірусу померли 25 жителів Волині.

Зазначимо, що також за добу в області зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Хворобу підтвердили у 679 жителів Волині. З них 73 дитини та шестеро медпрацівників. Наразі найбільше недужих у Луцькому районі.

Від початку пандемії в області зареєстровано понад 79 тис. випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 1574 волинян. Одну дозу вакцини від Covid-19 отримали понад 205 тис. жителів області, дві дози – понад 141 тис. волинян.