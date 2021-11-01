Україна вперше з початку пандемії перевищила позначку в 50 тис. пацієнтів, госпіталізованих з Covid-19. Про це свідчать дані РНБО України.

Станом на 31 жовтня із 73,6 тисяч ліжок, виділених під Covid-19, в Україні було зайнято 50,5 тис., тобто близько 69%.

Найгірша ситуація – у Донецькій області, де зайнято вже 90,5% ліжок. У Києві цей показник становить близько 67%.

Таким чином, осіння хвиля коронавірусу вийшла на максимуми, які очікували в РНБО. Раніше там прогнозували, що пік осінньої хвилі припаде на період з 20 жовтня до 5 листопада.

За прогнозами РНБО, на піку в лікарнях має знаходитися до 50-52 тис. осіб.