Україна вперше перевищила позначку в 50 тис. госпіталізованих з Covid-19
Осіння хвиля коронавірусу вийшла на прогнозований максимум
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Україна вперше з початку пандемії перевищила позначку в 50 тис. пацієнтів, госпіталізованих з Covid-19. Про це свідчать дані РНБО України.
Станом на 31 жовтня із 73,6 тисяч ліжок, виділених під Covid-19, в Україні було зайнято 50,5 тис., тобто близько 69%.
Найгірша ситуація – у Донецькій області, де зайнято вже 90,5% ліжок. У Києві цей показник становить близько 67%.
Таким чином, осіння хвиля коронавірусу вийшла на максимуми, які очікували в РНБО. Раніше там прогнозували, що пік осінньої хвилі припаде на період з 20 жовтня до 5 листопада.
За прогнозами РНБО, на піку в лікарнях має знаходитися до 50-52 тис. осіб.
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