Попередній рекорд із захворюваності фіксували у четвер, 21 жовтня

Волинь вдруге у місяці побила власний рекорд із добової захворюваності на коронавірус. У понеділок, 25 жовтня, хворобу підтвердили у 555 волинян. Це найвищий показник від початку пандемії. Зазначимо, що ще 21 жовтня в області фіксували рекордну кількість хворих за добу, тоді їх було 528.

Як повідомили у обласному центрі контролю та профілактики хвороб, найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Луцькому районі (225). У Ковельському – 152, Володимир-Волинському – 106, Камінь-Каширському – 72. Також відомо, що з-поміж недужих є 12 медпрацівників та 49 дітей.

За добу в області померли 13 людей, хворих на коронавірус. У Луцькому та Володимир-Волинському районах по п'ять летальних випадків, Камінь-Каширському – два, і в Ковельському – один. Зазначимо, що минулого тижня, 20 жовтня, область побила власний рекорд із добової смертності. Тоді лише за день померли 18 волинян.

Від початку пандемії в області зареєстровано понад 74 тис. випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 1443 волинян. Одну дозу вакцини від Covid-19 отримали понад 176 тис. жителів області, дві дози – понад 130 тис. волинян. Протягом попередньої доби вакцину отримали майже п'ять тисяч волинян.