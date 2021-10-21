Раніше найвищий добовий показник смертності від коронавірусу фіксували у квітні 2021 року

На Волині зафіксували рекордну під початку пандемії кількість смертей від коронавірусу. У середу, 20 жовтня, від ускладнень хвороби померли 18 людей. Найбільше смертей зафіксували у Володимир-Волинському районі, там за добу померли семеро хворих. До сьогодні найвищий добовий показник смертності був зереєстрований 14 квітня 2021 року, коли від ускладнень коронавірусу померли 15 волинян.

Як повідомили у обласному центрі контролю та профілактики хвороб, за добу 20 жовтня на Волині від коронавірусу померли 18 людей. З них семеро померлих у Володимир-Волинському районі, шестеро у Ковельському, троє у Луцькому та двоє у Камінь-Каширському.

За словами головної санітарної лікарки області Наталії Янко, наразі найбільше летальних випадків серед населення, віком 60+. Це пов’язують з тим, що люди цього віку неохоче вакцинуються. Зокрема, рівень охоплення щепленнями цієї вікової категорії становить 13%.

Протягом жовтня на Волині фіксують значне зростання захворюваності на коронавірус. З 19 жовтня щодня в області реєструють не менше ніж 400 нових випадків хвороби. Зокрема, 21 жовтня у центрі профілактики хвороб повідомили про 436 нових хворих. З них 197 недужих – у Луцькому районі. Водночас за добу провели понад п'ять тисяч щеплень.

Від початку пандемії в області зареєстровано понад 72 тис. випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 1386 волинян. Одну дозу вакцини від Covid-19 отримали понад 162 тис. жителів області, дві дози – понад 121 тис. волинян.