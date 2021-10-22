Також протягом доби від ускладнень коронавірусу померли 16 волинян

У четвер, 21 жовтня, на Волині зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу. Хворобу підтвердили у 528 волинян. Це найвищий показник від початку пандемії. До цього максимальний добовий показник захворюваності був 522, його фіксували 2 квітня 2021 року.

Як повідомляють у прес-службі обласного центру контролю та профілактики хвороб, найбільше недужих – у Луцькому районі (218). У Володимир-Волинському районі 146 хворих, Камінь-Каширському – 84, Ковельському – 80.

Також за добу в області померли 16 волинян. З них десятеро проживали у Луцькому районі, троє – у Володимир-Волинському та ще один померлий був уродженцем Ковельського району. Зазначимо, що напередодні в області зафіксували рекордно високий показник добової смертності: від коронавірусу померли 18 людей.

Від початку пандемії в області зареєстровано понад 73 тис. випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 1402 волинян. Одну дозу вакцини від Covid-19 отримали понад 165 тис. жителів області, дві дози – понад 124 тис. волинян.