Інцидент стався у Луцьку на вулиці Ковельській в суботу 6 листопада

У Луцьку на вулиці Ковельській патрульна поліція затримала водія маршрутки. Як пояснюють у прес-службі патрульних, її правоохоронці зупинили, аби перевірити дотримання карантинних вимог, але водій натомість почав конфліктувати. На місце приїхали декілька екіпажів патрульної поліції, водія затримали і посадили в автомобіль патрульних. Згодом з'ясувалось, що у нього є підозра на перелом руки. Деталі інциденту з'ясовуватиме поліція.

Відео з місця події опублікувала користувач Вера Ланская у фейсбуці зранку в суботу, 6 листопада. Як видно на записі, двоє патрульних вивели з маршрутки водія та посадили його в поліцейський автомобіль. При цьому навколо зібрався натовп людей, які, судячи з відео, вступили у перепалку з патрульними.

У коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Волині Валентина Мельник підтвердила, що такий інцидент дійсно стався зранку 6 листопада. За попередньою інформацією, правоохоронці зупинили маршрутку для перевірки на дотримання карантинних вимог.

«Патрульні зупинили транспортний засіб для перевірки на дотримання карантинних вимог, однак водій вступив у конфлікт із поліцейськими. Нині його затримали. Встановлюються всі обставини події», – розповіла речниця.

Як повідомили згодом у Центрі екстреної медичної допомоги в коментарі «Волинським новинам», у водія є підозра на перелом руки.

Зазначимо, що з понеділка, 8 листопада, Волинь переходить у «червону» зону карантину, обмеження якої передбачають заборону проїзду в громадському транспорті без пред'явлення ковід-сертифіката або негативного ПЛР-тесту. Втім, луцький міський голова Ігор Поліщук запевнив, що до понеділка у місті приймуть рішення щодо скасування цієї норми.