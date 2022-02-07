Водій маршрутки відмовився пред'являти документи для встановлення особи

Луцький міськрайонний суд призначив 255 грн штрафу водієві маршрутки «Торчин–Луцьк», якого затримали через нецензурні вислови в бік поліції. Інцидент стався 6 листопада, тоді маршрутку зупинили через відсутність маски у водія. Олександр Ружевський відмовився пред'являти документи для встановлення особи, а згодом почав нецензурно висловлюватись у бік патрульних, через що його затримали. Відомо, що з рішенням суду чоловік не погодився та подав апеляцію.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, інцидент стався 6 листопада 2021 році на вулиці Ковельській у Луцьку. Патрульні зупинили автобус «Торчин–Луцьк» через те, що у водія не було маски. Водій не хотів пред'являти документи для встановлення особи, а також нецензурно висловлювався в бік поліцейських. Зрештою, його затримали.

У суді водій маршрутки свою провину не визнав. Також, за його словами, була порушена процедура складання протоколу.

Суддя Світлана Крупінська дійшла до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується адмінпротоколом, рапортом поліцейського та відеозаписом з бодікамери. Обтяжуючих обставин встановлено не було, натомість суд взяв до уваги пом'якшуючу обставину, а саме, позитивну характеристику з місця роботи.

Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ст.44-3 КупАП (порушення правил щодо карантину людей), ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню поліцейського). Йому призначили штраф 255 грн. Також він повинен сплатити 496 грн судового збору.

Судячи з інформації на сайті стану розгляду справ, водій маршрутки з цим рішенням не погодився і подав апеляцію.