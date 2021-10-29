Крім того, комісія постановила на тиждень продовжити канікули у школах

У Камінь-Каширському районі заборонять дискотеки та інші розважальні події для молоді через ріст захворюваності на коронавірус. Таке рішення прийняли на засіданні районної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Крім того, комісія прийняла рішення щодо заборони паркування транспорту на центральних площах територіальних громад з 20:00 по 06:00.

Рішення про посилення карантинних обмежень прийняли на засіданні районної комісії з питань назвичайних ситуацій, яке відбулось у четвер, 28 жовтня. Голова Камінь-Каширської РДА Ольга Ващук заявила, що заходи вживають через ріст захворюваності на коронавірус, повідомили у прес-службі РДА.

У зв'язку з цим члени комісії вирішили заборонити проведення дискотек та інших розважальних подій для молоді на території району. Крім того, для школярів продовжать канікули на тиждень, відтак, вони триватимуть до 7 листопада.

Також на центральних площах територіальних громад заборонять стоянку транспорту з 20:00 до 06:00 щоденно. Виконання цих нововведень покладається на міських, селищних та сільських голів Камінь-Каширського району.

Зазначимо, що протягом жовтня на Волині тричі фіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Також 20 жовтня область сягнула пікових значень щодо летальних випадків. Зокрема, в той день померли 18 жителів області.