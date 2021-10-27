Це другий добовий рекорд з захворюваності на коронавірус за цей тиждень

На Волині другий день поспіль фіксують рекордний показник із захворюваності на коронавірус. Попереднього дня, 25 жовтня, хворобу підтвердили у 555 жителів області, а вже наступної доби Covid-19 виявили у 654 людей. Це найбільша кількість нових випадків за добу від початку пандемії.

Як повідомили у обласному центрі контролю та профілактики хвороб, 26 жовтня коронавірус виявили у 654 людей. З них 71 дитина та 16 медпрацівників. Що ж до географічного розподілу, то відомо, що найбільше хворих у Луцькому районі (278). Ще 182 хворих у Ковельському районі, 122 у Володимир-Волинському та 72 у Камінь-Каширському.

За добу зафіксували 15 смертей серед хворих на коронавірус. Найбільше летальних випадків – у Володимир-Волинському районі (вісім). Ще по двоє померлих у Луцькому і Камінь-Каширському районах, та три летальні випадки зафіксовані у Ковельському районі. Зазначимо, що минулого тижня, 20 жовтня, область побила власний рекорд із добової смертності від коронавірусу з початку пандемії. Тоді за добу померли 18 жителів області.

У зв'язку з високим рівнем захворюваності, у ОДА рекомендують продовжити шкільні канікули. За даними начальниці відділу освіти Людмили Плахотної, до 7 листопада на канікулах перебуватимуть 434 волинські школи.

Від початку пандемії в області зареєстровано понад 75 тис. випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 1458 волинян. Одну дозу вакцини від Covid-19 отримали понад 180 тис. жителів області, дві дози – понад 131 тис. волинян. Протягом попередньої доби вакцину отримали майже шість тисяч волинян.