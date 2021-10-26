До категорії країн з «дуже високим ризиком зараження Covid-19» США включили 77 країн

Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) вніс Україну до списку країн із найвищим ризиком зараження Covid-19.

Згідно з інформацією, на сайті CDC, Україну цього тижня перевели з третього рівня тобто категорії країн з «високим ризиком зараження Covid-19» до четвертого рівня, — «дуже високий ризик зараження Covid-19».

Згідно з критеріями CDC, країни потрапляють до категорії з четвертим рівнем, якщо за останні 28 днів було зареєстровано понад 500 випадків захворювання Covid-19 на 100 тис. жителів.

CDC на сайті закликало громадян США уникати поїздок до України.

«Якщо вам необхідно поїхати до України, переконайтесь, що ви повністю вакциновані перед поїздкою. У зв'язку з поточною ситуацією в Україні навіть повністю вакциновані мандрівники можуть наражатися на ризик зараження та поширення варіантів Covid-19», - зауважили у відомстві.

Загалом станом на 25 жовтня до категорії країн з «дуже високим ризиком зараження Covid-19» США включили 77 країн.

Зауважимо, що станом на 26 жовтня кількість людей, які захворіли на коронавірус Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 803 159 випадків (+19 120 за попередню добу).