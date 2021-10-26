Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні зафіксували нову мутацію штаму коронавірусу «Дельта», яку раніше виявили у Великій Британії. Про це Данілов заявив в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, випадки мутації виявили у «Львові, Тернополі і загалом на Західній Україні», також вона «починає залазити в Київ».

«На жаль, наші вчені закінчили дослідження, і на сьогодні є підтвердження, що та мутація Дельти, яка почалася з території Великої Британії, вже є на території нашої країни», – повідомив секретар РНБО.

Данілов каже, що влада робить все можливе, щоб захистити населення від хвороби, але це не завжди дієво.

«Коли є закиди, що держава нічого не робить, влада нічого не робить, не займається цим питанням. Скажіть, будь ласка, що ще треба зробити, щоб люди усвідомили – або вони вакцинуються або відправляються на цвинтар», – заявив Данілов.

Однією з серйозних проблем секретар РНБО називає пропаганду антивакцинаторів. За його словами, далеко не останню роль у поширенні фейків про вакцину відіграє інформаційна війна з Росією.

«Також часто проти щеплення людей налаштовують деякі релігійні організації, тому владі складно пояснити, що вакцина є питанням їхнього здоров'я», – заявив Данілов і закликав українців вакцинуватися, щоб уберегти себе від небезпеки.

Минулого тижня у Великій Британії заявили про активне поширення нової мутації AY.4.2, яку також називають «Дельта Плюс».

Наразі британські вчені проводять дослідження, щоб зрозуміти, наскільки небезпечним може бути новий штам.

Поки що експерти припускають, що новій мутації навряд чи вдасться обійти сучасні вакцини. Але новий штам точно є потенційно більш заразним – щонайменше на 10% від штаму «Дельта».