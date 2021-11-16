До очного навчання учні та студенти Львівщини зможуть повернутися з понеділка, 22 листопада

Із понеділка, 22 листопада, школярам та студентам Львівщини дозволили повернутися до очного навчання. Відповідне рішення ввечері, 15 листопада, ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС.

Згідно з протоколом обласної комісії, повноцінне навчання на Львівщині дозволили відновити для учнів 5-11 класів та студентів університетів, які зараз навчаються дистанційно. Для цього всі працівники шкіл та вишів повинні бути повністю вакциновані від коронавірусу, мати одну дозу щеплення, негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від Covid-19, що можуть підтвердити у додатку «Дія».

У Львівській ОДА додають, що з 8 листопада керівникам установ дозволено відстороняти від роботи тих працівників, що входять до переліку професій, яким необхідна обов'язкова вакцинація, зокрема педагогів.

Зазначимо, що рішення про навчання школярів Львова має прийняти міська комісія з питань ТЕБ і НС. Наразі ж, з 1 листопада, учні львівських шкіл, окрім початкової школи, навчаються дистанційно.

Нагадаємо, що з 30 жовтня Львівщина перейшла до «червоної зони» карантину, де діють посиленні обмеження, однак повністю вакцинованих ці обмеження не стосуються.