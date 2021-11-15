Державна комісія України з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила на території Вінницької області «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки з четверга, 18 листопада, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 18 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області», – повідомив урядовець.

Він нагадав, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень: забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів або заходів вакциновані від коронавірусу.

Зазначимо, що наразі до «червоної» зони входять більшість регіонів України. В деяких із цих регіонів обмеження також передбачають заборону невакцинованим людям користуватися громадським транспортом. Наприклад, у Київській області така заборона почала діяти з 13 листопада, а у Львівській – з 22 листопада. Водночас у Києві таке правило діє з 1 листопада.

Зазначимо, що користуватися громадським транспортом у вищезгаданих регіонах можна і без вакцинації за умови наявності довідки про одужання від коронавірусу або негативного ПЛР-тесту.