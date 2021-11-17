Міністерство охорони здоров'я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Про це на брифінгу 17 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести обов'язкови повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

«Зміни будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів», – заявив міністр.

Наразі у «жовтій» зоні у працівників та відвідувачів закладів та установ допускають наявність «жовтого» Covid-сертифікату, який видають у разі щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусу.

За словами Ляшка, другу дозу щеплення не отримали понад 600 тисяч українців, які просто не прийшли на повторну процедуру

«Тим, хто ще не отримав другого щеплення, нагадую про необхідність повного курсу вакцинації. Лише так вакцина буде захищати ваше здоров'я і життя. Наразі понад 600 тис. українців ще не дійшли отримати другу дозу, попри те, що час її введення вже надійшов. Тому прошу – не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації», – зазначив Ляшко.