Із 1 листопада учні 5-11 класів шкіл Львова вчилися дистанційно

Із понеділка, 22 листопада, усні 5-11 класів львівських шкіл повертаються до очного навчання. Таке рішення у п’ятницю, 19 листопада, ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС.

Як повідомив міський голова Андрій Садовий, очне навчання у 5-11 класах вирішили відновити з огляду на те, що статистика захворювання на коронавірус серед дітей пішла на спад. Також із 22 листопада за окремим протоколом зможуть працювати заклади культури, гуртки та секції. Всі заходи, при цьому, дозволено проводити лише за умови повної вакцинації всіх організаторів та учасників.

Зазначимо, що через запровадження «червоної зони» карантину з 1 листопада всі львівські школярі перейшли на дистанційне навчання. З 15 листопада до очного навчання повернулись учні молодших класів.

Нагадаємо, що з 22 листопада. за рішенням обласної комісії з питань ТЕБ і НС, очне навчання також відновлюють у школах Львівщини. Також перейти на стаціонарне навчання рекомендували університетам.