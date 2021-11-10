«Поки це рішення стосується лише молодшої школи. Решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада. Зараз ми перебуваємо на роздоріжжі. Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії. Наступну комісію проведемо в п‘ятницю. Обговоримо подальші рішення», – повідомив Андрій Садовий.

Як розповів на брифінгу після засіданні міської комісії в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко, за останній тиждень у Львові покращилась динаміка захворюваності на коронавірус серед дітей: якщо раніше щодня ковід діагностували у 28-29 дітей, то зараз такий діагноз отримують 9-10 дітей. Тому у місті вирішили відновити навчання у 1-4 класах. Після подальших спостережень за динамікою захворюваності у мерії будуть приймати рішення про відновлення навчання і у старших класах.

За словами Євгена Бойка, до роботи з понеділка приступлять лише ті вчителі, хто повністю вакцинований від ковіду або має негативний ПЛР-тест. Зараз у Львові вакциновано 98% педагогів, а 320 тимчасово відсторонили від роботи.