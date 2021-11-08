Із 16 тисяч працівників сфери освіти Львова від роботи відсторонили близько 2%. Це переважно технічний та обслуговуючий персонал, повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив в.о. директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко, загалом у Львові вакциновано 96% освітян.

«В місті діє 11 пунктів масової вакцинації та 13 стаціонарних пунктів, які розташовані у міських медичних закладах, тож ті, хто ще не встиг зробити щеплення, мають змогу це зробити», – зауважив Євген Бойко.

За словами Бойка, із 16 тисяч працівників сфери освіти Львова від роботи відсторонили близько 2% (320 працівників) і ще 2% перебувають на лікарняному або у відпустці.

Раніше Львівська мерія обмежила доступ до адміністративних будівель для невакцинованих відвідувачів та працівників. Всі, хто відвідує Ратушу, мають показати сертифікат про вакцинацію або негативний ковід-тест.

Нагадаємо, МОЗ видало наказ про відсторонення від роботи працівників органів місцевого самоврядування та освітян, які не мають хоча б однієї дози вакцини. Зокрема, під обов'язкову вакцинацію підлягають працівники таких сфер:

працівників освіти, незалежно від спеціалізації закладу (ясла, садочки, школи, профтехучилища чи ВНЗ).

працівників центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях;

працівників місцевих державних адміністрацій (обласних, міських і районних).

У Львівській області від роботи відсторонили 17 невакцинованих чиновників.