Міська комісія ТЕБ і НС вирішила посилити карантинні обмеження у Львові та обмежити доступ до адміністративних будівель Львівської міської ради для невакцинованих відвідувачів. Відповідне рішення комісія ухвалила 6 листопада.

Як ідеться в документі, з 15 листопада до всіх адмінбудівель виконавчих органів ЛМР впускатимуть лише за наявності сертифіката про вакцинацію, довідки про перенесений ковід упродовж останніх 180 днів, негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген, що дійсний 72 години, чи довідки про протипоказання для вакцинації.

«З 8 листопада буде запроваджено окремий режим допуску до адміністративних будівель міської ради. Він полягатиме в тому, що з 8 до 15 числа кожен керівник має визначити особу, відповідальну за перевірку людей, які заходять в ці адміністративні будівлі, на наявність у них відповідних документів. Тиждень буде режим підготовки, і повноцінний режим починає діяти з 15 листопада», – цитує першого заступника міського голови Андрія Москаленка прес-служба ЛМР.

Крім того, комісія доручила управлінням освіти та охорони здоров’я промоніторити динаміку поширення коронавірусу та запропонувати на засідання комісії 10 листопада рішення щодо відновлення очного навчання в початкових класах.

Нагадаємо, що з 1 листопада усі школярі Львова за рішенням міської комісії ТЕБ і НС навчаються дистанційно. У МОЗ зазначають, що такі обмеження суперечать урядовій постанові, згідно з якою навчальні заклади, де вакциновано 100% персоналу, можуть продовжувати роботу в «червоній» зоні.