Головний санітарний лікар каже, що місцева влада у червоних зонах порушує постанову уряду

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу представників МОЗ зазначив, що рішення обласних комісій з питань ТЕБ і НС про закриття усіх шкіл у червоній зоні карантину суперечить постанові уряду.

За словами Ігоря Кузіна, у постанові №1236 ідеться про те, що в червоній зоні дозволяється робота закладів освіти, якщо 100% працівників є вакцинованими. Також у документі зазначено, що дитячі садочки і початкові класи школи мають працювати незалежно від карантинної зони та кількості вакцинованих вчителів.

«На моє переконання, рішення обласних комісій ТЕБ і НС не мають суперечити постанові уряду №1236. На моє переконання, в областях навчання має продовжуватись», – сказав Ігор Кузін.

Він додав, що зараз МОЗ спільно із ДСНС вивчає питання повноважень обласних комісій ТЕБ і НС і найближчим часом підготує роз’яснення. Тож наразі на місцях залишаються чинними правила, встановлені місцевою владою. Зараз повністю закриті школи у Києві, Львові, Херсоні та в Сумах.

Як інформував ZAXID.NET, у Львові 2 листопада зареєстрували електронну петицію про відновлення навчання у школах, де вакциновано 100% персоналу. Менше, ніж за добу, вона набрала необхідних для розгляду депутатами 500 голосів львів’ян. У середу, 3 листопада, батьки школярів приватних шкіл організували під Ратушею пікет з вимогою відновити навчання у школах.

Раніше перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко сказав, що навчання у школах відновлять, коли стабілізується ситуація із госпіталізацією хворих на коронавірус. Нагадаємо, школярі Львова із 1 до 11 класу два тижні були на канікулах, а з 30 жовтня на два тижні пішли на дистанційне навчання.