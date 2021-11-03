Батьки львівських школярів вийшли на пікет під міську раду з вимогою відновити очне навчання у школах, де вакциновані 100% вчителів. У міській раді кажуть, що готові відкривати початкову школу, якщо знизиться динаміка захворюваності на коронавірус.

На пікет у середу, 3 листопада, який організували батьки школярів приватної «Школи вільних і небайдужих», зібралося менше десяти людей. На пл. Ринок вони встановили близько 40 шкільних парт, на яких розмістили плакати з гаслами. Вимога батьків – відновити очне навчання у школах. Вони кажуть, що діти вдома не можуть ефективно вчитися, особливо, якщо в родині кілька дітей і кожному з них для онлайн-навчання потрібен комп’ютер. Крім цього, батьки змушені залишатися вдома з першокласниками.

За словами батьків, за рекомендаціями ВООЗ та міжнародної організації UNICEF коронавірус у школі передається найменше, тому їх треба закривати в останню чергу. Батьки кажуть, що значно більші ризики підхопити ковід на базарах, у ТРЦ, в громадському транспорті, аніж у школі.

«Маємо таку ситуацію, коли діти сидять дома, а місто фактично живе. Ми бачимо, які затори на вулицях, ми бачимо, що бізнес працює. Тобто, діти залишаються в хаті, а коронавірус поширюється», – розповідає мама першокласника Анастасія Карп’як.

Ті, хто прийшов на пікет, кажуть, що вони вакциновані, тож не бачать перешкод, щоб їхні діти ходили до школи. До пікетувальників вийшов перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, поки ситуація з госпіталізацією хворих на коронавірус не стабілізується, говорити про відкриття шкіл не можна.

«Минулого тижня в дитячій лікарні на вул. Орлика з пневмоніями було більше 100 дітей. Станом на сьогодні цей показник знизився від 40 до 60. Ми готові відкривати початкову школу, коли буде виконано низку вимог: це має впасти динаміка. Ми щодня моніторимо ситуацію і приймаємо рішення», – сказав Андрій Москаленко.

Нагадаємо, 30 жовтня всі школи Львова на два тижні пішли на дистанційне навчання, оскільки Львівська область перейшла до «червоної зони» карантину. Через онлайн-навчання батьки школярів зареєстрували петицію про відновлення очного навчання в школах, яка за рекордні 12 годин зібрала необхідні для розгляду сесією міськради 500 голосів.

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