Петиція про відновлення очної форми навчання у львівських школах менш ніж за добу зібрала необхідні 500 голосів. Через карантинні обмеження «червоної зони», в якій із 30 серпня перебуває Львівська область, усі школи Львова перейшли на дистанційне навчання.

Петицію про відновлення повноцінного навчання у школах Львова у вівторок, 2 листопада, зареєструвала львів'янка Анна Косарєва. Ініціаторка петиції зазначила, що дистанційне навчання, насамперед, впливає на родини з дітьми молодшого шкільного віку, де батьки змушені обирати між роботою та організацією навчання дітей вдома, та родин з соціально незахищених верств населення, в яких нема матеріальної можливості забезпечити дітей технікою для дистанційного навчання.

Анна Косарєва у пояснювальній записці зазначила, що можна відновити очне навчання в школах, де є 100% вакцинованих учителів, що дозволено в умовах «червоної зони». При цьому у школах мають контролювати дотримання карантинних норм.

Менш ніж за 12 годин петиція зібрала необхідні 500 голосів. Тепер її мають розглянути депутати Львівської міської ради на одному з наступних пленарних засідань.

Зазначимо, що на брифінгу 2 листопада заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що у Львові готові відновити офлайн-навчання у школах лише за умови зменшення кількості госпіталізацій та 100% вакцинації вчителів.

Як повідомляв ZAXID.NET, із 30 жовтня всі школи Львова, після двотижневих передчасних канікул, перейшли на дистанційне навчання, оскільки через стрімкий ріст кількості хворих на коронавірус Львівська область перейшла до «червоної зони» карантину. Дистанційне навчання має тривати два тижні, після чого це рішення перегляне міська комісія з питань ТЕБ і НС.