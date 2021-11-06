Міська комісія ТЕБ і НС вирішила закрити ще два заклади у Львові через порушення карантинних обмежень. Йдеться про розважальний центр Планета мрій» на вул. Газова, 30А та бар Flashback Lounge Bar на вул. Валова, 5. Відповідне рішення комісія ухвалила під час засідання 6 листопада.

Як повідомив заступник міського голови з питань економічного розвитку Андрій Москаленко, ще три заклади отримали попередження: магазин «Продукти» на вулиці Віденській, 3, перукарня VS Studio на вулиці Кульпарківській, 230А та бар Beer Room на вулиці Вагилевича, 2.

Загалом у Львові через порушення карантину призупиняли роботу вже 44 закладів:

розважальний центр Планета мрій», вул. Газова, 30А;

бар Flashback Lounge Bar, вул. Валова, 5;

магазин « Вина світу » , вулиця Володимира Великого, 123;

Вина світу , вулиця Володимира Великого, 123; магазин « Все від 1 гривні » , вулиця Чернівецька, 11-13;

Все від 1 гривні , вулиця Чернівецька, 11-13; кіоск « Тютюн » , вулиця Кавалерідзе, 8;

Тютюн , вулиця Кавалерідзе, 8; заклад « Караоке клуб "ЛАК" » , вулиця Винниченка, 6;

Караоке клуб "ЛАК" , вулиця Винниченка, 6; заклад громадського харчування « Паста кафе » , вулиця Героїв УПА, 73;

Паста кафе , вулиця Героїв УПА, 73; кафе « Ок с ана » , вулиця Городоцька, 207;

Ок ана , вулиця Городоцька, 207; бар « Білий налив » , вулиця Гнатюка, 4;

Білий налив , вулиця Гнатюка, 4; заклад громадського харчування « Шаурма » , вулиця Зернова, 1;

Шаурма , вулиця Зернова, 1; продовольчий магазин ТзОВ « Візія », вулиця Тракт Глинянський, 163;

Візія вулиця Тракт Глинянський, 163; магазин « Чарка до свята » , вулиця Городоцька, 167;

Чарка до свята , вулиця Городоцька, 167; магазин ТзОВ « Овація » , вулиця Чукаріна, 22;

Овація , вулиця Чукаріна, 22; магазин « Здорова вода », вулиця Сихівська, 19;

Здорова вода вулиця Сихівська, 19; кафе « Барбекю » , проспект Свободи, 5;

Барбекю , проспект Свободи, 5; « Кебаб хаус » вулиця Князя Романа, 2;

Кебаб хаус вулиця Князя Романа, 2; бар «Гребуче Ябко» (провулок Крива липа, 3а);

магазин «Єврохімія» (площа Липнева, 10);

кафе «Я люблю Кебаб» (проспект Червоної Калини, 92);

кафе «КEBAB» (вулиця Патона, 2/4);

магазин «Продукти» (вулиця Величковського, 8);

перукарня «Аспазія» (вулиця Патона, 2);

господарський магазин «Оселя» (вулиця Петлюри, 11)

кафе «Мальборо» (вулиця Садова, 29)

кафе «Фарш» (вулиця Садова, 29);

ресторан De Luxe Party Restaurant (вул. Володимира Великого, 2);

ТОВ «Вертикслай», розважальний центр Fly Kids (вул. Патона, 37);

кав’ярня Step4Coffee (вул. Чехова, 30);

бар Kilishkova (пл. Ринок, 16);

магазин Lifecell (просп. Червоної Калини, 62);

магазин «Напої та тютюн» (вул. Шевченка, 358);

магазин Firefly's Lviv (пл. Старий Ринок, 8);

магазин Beer Set (вул. Стрийська, 45а);

магазин «Мука» (вул. Стрийська, 45);

магазин «Овочі, фрукти, сухофрукти» (вул. Городоцька, 298);

магазин «23/7», ТОВ «Клевер Сторс» (вул. Виговського, 47а);

магазин «Овація», вул. Малоголосківська, 16;

магазин «Корзина до столу», вул. Малоголосківська, 16;

кафе «Будзіні», вул. Дорошенка, 8;

магазин «Чарка до свята», вул. Сихівська, 28;

магазин «Чарка до свята», вул. Широка, 86А;

ТС ТзОВ «Континент ікс», вул. Торгова, 15;

павільйон «Продукти», вул. Керченська, 19А;

заклад громадського харчування «Фарш», вул. Джерельна, 39.

Рішення про закриття закладів є тимчасовим, і більшість з них вже відновили роботу після того, як виправили порушення і комісія ухвалила відповідне рішення.

Нагадаємо, що згідно з новими карантинними обмеженнями, які почали діяти 30 жовтня, працівники усіх закладів та магазинів у Львові мають бути повністю вакцинованими або ж мати при собі негативний ковід-тест. Перевіряють ці документи спеціальні моніторингові групи. Працювати заклади харчування можуть тільки з 6:00 до 23:00.