Закладам громадського харчування Львова дозволено працювати з 06:00 до 23:00. Після цього часу можливе лише обслуговування на виніс та доставку, а продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв після 11 вечора в закладах громадського харчування категорично заборонений. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС 5 листопада.

Обмеження стосуються Львова та населених пунктів об’єднаної громади. Після 23:00 робота закладів можлива без прийому відвідувачів всередині.

«Якщо людина хоче піти купити круасан чи замовити каву, то вона матиме таку змогу. Однак біля такого закладу не має бути скупчення. Водночас після 23:00 на виніс заборонено продавати будь-які алкогольні чи слабоалкогольні напої», – пояснив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Нагадаємо, Львівську область внесли у «червону зону». З 28 жовтня місто вирішило додатково посилити обмеження для закладів.