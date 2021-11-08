17 невакцинованих чиновників ЛОДА та РДА відсторонили від роботи

У понеділок, 8 листопада, на Львівщині відсторонили від роботи 17 невакцинованих чиновників без збереження зарплати. Зокрема, у Львівській ОДА та її департаментах відсторонені 10 працівників. Ще семеро невакцинованих посадовців відсторонені у РДА Львівщини.

Начальник адміністративного управління апарату Львівської ОДА Володимир Скірка розповів ZAXID.NET, що у Львівській ОДА та її підрозділах вакциновані понад 94% працівників. Відповідно до карантинної постанови уряду, з 8 листопада відсторонені 10 невакцинованих посадовців – двоє в апараті ЛОДА та восьмеро – в структурних підрозділах.

Зокрема, відсторонені працівники є в департаментах соціального захисту, архітектури та розвитку містобудування, фінансів та в управлінні капітального будівництва ЛОДА. Окрім того, є працівники, які перебувають у відпустках чи на лікарняному – щодо них також можливі рішення після повернення на роботу. Загальна кількість працівників ЛОДА та її структурних підрозділів становить 646 осіб.

Окрім того, семеро відсторонених є у семи РДА на Львівщині. Загалом у РДА працює 747 чиновників. Найбільше відсторонених – п’ятеро чиновників – у Червоноградській РДА, де загалом 94% вакцинованих. По одному відстороненому є у Львівській РДА (понад 97% вакцинованих) та у Яворівській РДА (96% вакцинованих працівників).

Найвищий відсток вакцинованих чиновників у Стрийській РДА (100%).

З 8 листопада роботодавці отримали право відстороняти від роботи без збереження заробітної плати тих співробітників, які досі не вакцинувалися. Відповідно до переліку, затвердженого наказом МОЗ, вакцинація є обов’язковою для чиновників центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та освітян. Відторонені чиновники зможуть повернутися до роботи після отримання вакцини.