Львівщину віднесли до «червоної» карантинної зони наприкінці жовтня

У Львові та області йде на спад ситуація з захворюваністю на коронавірус. На брифінгу 22 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що уже цього тижня Львівщина вийде з «червоної» зони.

«За карантинними індикаторами Львівська та Луганська області виходять з «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Середній час перебування регіонів у «червоній» зоні майже не змінився і становить 30-35 днів, як і минулої весняної хвилі», – сказав Віктор Ляшко.

Серед показників, які впливають на встановлення рівня епіднебезпеки у регіонах, є зокрема: завантаженість ліжок із киснем, кількість виявлених хворих на коронавірусну інфекцію та кількість госпіталізацій.

Станом на 22 листопада, згідно з усіма показниками Львівщина може виходити з «червоної» зони. Спад захворюваності на коронавірус у області помітили ще минулого тижня, коли протягом кількох днів у області фіксували менше 1000 хворих, хоча до цього тривалий час виявляли понад 1,5 тис. хворих за добу.

Нагадаємо, що із 22 листопада на Львівщині відновлюють очне навчання для школярів та студентів, якщо 100% персоналу навчальних закладів будуть вакциновані двома дозами, матимуть негативний ПЛР чи експрес-тест. Також із 22 листопада не вакциновані не зможуть користуватись обласним громадським транспортом.

Львівщину віднесли до «червоної» карантинної зони наприкінці жовтня, у області ввели обмеження щодо роботи навчальних закладів, закладів культури, а також роботи кафе, ресторанів, ТРЦ, фітнес-клубів. Згідно з карантинним нормами, діяльність закладів була дозволена, якщо усі працівники, а також відвідувачі пройшли повний курс вакцинації (дві дози), або мають негативний ПЛР чи експрес-тест.

Наразі у «червоній» зоні перебувають 19 регіонів України та місто Київ. У Тернопільській, Чернівецькій та Кіровоградській областях зараз встановлений «жовтий» рівень епіднебезпеки, у Полтавській, Харківській та Закарпатській областях – «помаранчевий».