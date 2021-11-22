На Львівщині запрацювали нові обмеження для транспорту та шкіл
Учні шкіл, де вакциновані 100% вчителів, повертаються до очного навчання
Із понеділка, 22 листопада, на Львівщині запрацювали нові карантинні правила, що стосуються пасажирських перевезень у громадському транспорті, а також роботи шкіл.
Зокрема, відтепер не вакциновані пасажири не зможуть користуватись обласним громадським транспортом, за винятком дітей до 18 років, яким вакцинація не є необов’язковою. Для того, щоб і надалі без обмежень їздити у приміських та міжміських маршрутках і електричках необхідно показати:
- сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу;
- сертифікат, що підтверджує вакцинацію однією дозою препарату від коронавірусу;
- негативний результат ПЛР чи антиген-тесту на коронавірус, зроблений за 72 год. до поїздки;
- свідоцтво, що підтверджує одужання від коронавірусу.
Перевізники зобов’язані інформувати пасажирів про запровадження нових обмежень, а працівники залізниці мають перевіряти наявність відповідних документів.
Крім цього, відсьогодні всі учні 5-11 класів шкіл Львова та області повертаються до очного навчання. Це стосується лише тих шкіл, де 100% вчителів – вакциновані. Також, за рекомендацією обласної комісії ТЕБ і НС, до стаціонарного навчання можуть повернутися й студенти, однак рішення про відновлення навчання університети приймають самостійно.
Нагадаємо, що з 30 жовтня Львівщина перейшла до «червоної зони» карантину, де діють посиленні обмеження, однак повністю вакцинованих ці обмеження не стосуються.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.