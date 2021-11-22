Невакцинованим пасажирам заборонили користуватися приміським та міжміським громадським транспортом

Із понеділка, 22 листопада, на Львівщині запрацювали нові карантинні правила, що стосуються пасажирських перевезень у громадському транспорті, а також роботи шкіл.

Зокрема, відтепер не вакциновані пасажири не зможуть користуватись обласним громадським транспортом, за винятком дітей до 18 років, яким вакцинація не є необов’язковою. Для того, щоб і надалі без обмежень їздити у приміських та міжміських маршрутках і електричках необхідно показати:

сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу;

сертифікат, що підтверджує вакцинацію однією дозою препарату від коронавірусу;

негативний результат ПЛР чи антиген-тесту на коронавірус, зроблений за 72 год. до поїздки;

свідоцтво, що підтверджує одужання від коронавірусу.

Перевізники зобов’язані інформувати пасажирів про запровадження нових обмежень, а працівники залізниці мають перевіряти наявність відповідних документів.

Крім цього, відсьогодні всі учні 5-11 класів шкіл Львова та області повертаються до очного навчання. Це стосується лише тих шкіл, де 100% вчителів – вакциновані. Також, за рекомендацією обласної комісії ТЕБ і НС, до стаціонарного навчання можуть повернутися й студенти, однак рішення про відновлення навчання університети приймають самостійно.

Нагадаємо, що з 30 жовтня Львівщина перейшла до «червоної зони» карантину, де діють посиленні обмеження, однак повністю вакцинованих ці обмеження не стосуються.