На лікуванні у ковідних лікарнях Львівщини є понад 3 000 хворих

На Львівщині з понеділка, 15 листопада, почали фіксувати менше 1000 хворих на коронавірсуну інфекцію, хоча до цього тривалий час виявляли по 1,5 тисячі і більше хворих за добу. Менше 1000 хворих виявляють вже три дні поспіль. Кількість виписаних пацієнтів нарешті переважає кількість тих, кого госпіталізують до лікарень. Хоча медики кажуть, що розслаблятися ще зарано.

У понеділок, 15 листопада, в області вперше за тривалий час виявили 537 нових хворих ( з них львів’ян – 178), хоч після вихідних завжди виявляють менше хворих, ніж у будні дні. У вівторок, 16 листопада, коронавірус лабораторно підтвердили у 770 мешканців області (239 львів’ян), а у середу, 17 листопада, – у 721 (223). Захворюваність повільно спадає, але якщо розслабитися, кажуть, медики, ситуація може різко змінитися.

«Боюся це голосно озвучувати, але справді від п’ятниці фіксуємо повільне зниження усіх показників захворюваності. Також кількість виписаних хворих переважає кількість тих, хто поступає на лікування. Захворюваність спадає дуже повільно. У суботу вранці мали 3160, сьогодні (середа) 3014 хворих. Сподіваюся, що захворюваність піде на спад, проте дуже важливо не розслаблятися. Найважливіше– вакцинуватися, носити маски і зберігати соціальну дистанцію», ­– сказав ZAXID.NET директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

Менше хворих госпіталізують і до лікарень Львова. За минулу добу вперше за тривалий час виписали більше пацієнтів, ніж госпіталізували: виписали – 110, госпіталізували – 41.

Попри те, що захворюваність повільно спадає, смертність від ускладнень коронавірусної інфекції залишається ще дуже високою. За три дні (15-17 листопада) померло 105 мешканців області: 15 листопада – 11, 16 листопада – 45 і 17 листопада – 49.

Станом на ранок 17 листопада на стаціонарному лікуванні у ковідних лікарнях області перебуває 3014 пацієнтів ( у лікарнях Львова –794). У реанімації перебуває 207 хворих, з них на апаратах ШВЛ – 65.