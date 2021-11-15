Вакцинуватися від коронавірусу у Львові можна і у будні, і у вихідні дні

Цього тижня, 15-21 листопада, у Львові зробити щеплення від Covid-19 можна буде у 16 центрах вакцинації, а також у стаціонарних пунктах щеплень, які працюють при поліклініках. Щепитися можна чотирма вакцинами, які зараз є в Україні, зокрема, на Львівщині: «Covieshield», «Coronavac» , «Pfizer» і «Moderna». Зробити це можна у зручний день і час. Графік роботи центрів вакцинації у Львівській області на 15 - 21 листопада 2021: ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б, 15 -21 листопада, 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty / CoronaVac / AstraZeneca / Moderna); ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка», проспект Червоної Калини, 81, 15-21 листопада 10:00-14:00,15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna); ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх), 15-21 листопада 10:00-14:00,15:00-18:30 (Pfizer-Сomirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna); ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a, 15-21 листопада 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty); ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302, 15-21 листопада 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty); Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту), 15-21 листопада 10:00-14:00,15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca); Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1), 15-21 листопада ,15:00-19:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca); ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30), 15-21 листопада 13:00-19:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac); ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179), 15-21 листопада, 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca); Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б), 15-21 листопада 10:00-14.00, 15:18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca); ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36), 15-21 листопада 10:00-14:00. 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca); ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95), 15-19 листопада 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna), 20 листопада 10:00-15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna), 21 листопада 12:00-17:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna); Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54), 16-18 листопада 10:00-14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna); Шевченківська районна адміністрація ЛМР (м.Львів, вул.Липинського, 11), 20 -21 листопада 10:00-18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca); Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) м.Львова (м.Львів, пл. Ринок, 1, вхід з бічної сторони Ратуші), 20-21 листопада 10:00-18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca); Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар» (м.Львів, вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх), 20 листопада 10:00-15:00 (Pfizer-Comirnaty). Зробити щеплення можна і у стаціонарних пунктах щеплень у поліклініках.

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