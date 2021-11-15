За останній тиждень кількість госпіталізацій хворих на Covid-19 також зменшилася на 13%

В Україні середньодобова кількість виписок з «ковідних» лікарень переважає над кількістю госпіталізованих вперше за останні три місяці. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує «УНІАН».

За його словами, за останній тиждень кількість госпіталізацій до «ковідних» лікарень також зменшилася на 13%.

«Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з «ковідних» лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують. Стабілізації рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України. Проте це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях», – наголосив Ляшко.

На думку міністра, потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень.

«Стабілізація кількості випадків та їх поступове зменшення фіксується в Естонії, Румунії, Латвії та Швеції. В Україні також ми спостерігаємо 6% зменшення випадків коронавірусної хвороби за цей тиждень, у порівнянні з минулим», – зазначив міністр.

Як інформував ZAXID.NET, раніше повідомлялося, що Кабмін прогнозує спад захворюваності на коронавірус в Україні.

До слова, вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від штаму «Дельта». За словами Ляшка, низка європейських країн вже підтверджують дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія, де щеплено понад 65% населення, зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі.

На сьогодні показники «жовтої» зони епідемічної небезпеки мають лише дві області України - Кіровоградська та Тернопільська. Показники «помаранчевої» зони епіднебезпеки мають п'ять областей: Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька. Показники у решті областей відповідають «червоній» зоні.