Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже найближчим часом захворюваність на коронавірус в Україні піде на спад. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Шмигаль переконує, що цього тижня відбулася стабілізація ситуації і більшість областей вийшли на плато.

«На жаль, в Україні більшість областей перебувають у "червоній" зоні, але цього тижня відбулася стабілізація і щодо більшості областей можна стверджувати, що плато настало. Гадаємо, що вже цього і наступного тижня буде спад», – заявив Шмигаль.

Водночас, спад захворюваності не означає, що необхідно зменшувати темпи вакцинації.

«Вакцинація – найбільш ефективний спосіб боротьби з Covid-19. Ми повинні наростити темпи щеплення, оскільки це вберігає життя й здоров’я ... На сьогодні 99% людей, що перебувають у лікарнях – це невакциновані. Тому закликаю людей йти до найближчих пунктів щеплення та захистити себе й рідних», – зазначив прем’єр-міністр.

Загалом, за словами Шмигаля, ситуація з коронавірусом залишається складною, із понад 76 тисяч ліжок, виділених для лікування пацієнтів з Covid-19, зайняті майже 52 тисяч.