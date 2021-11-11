10 листопада вакцинувалося майже 18 тисяч мешканців області

Станом на ранок 11 листопада на Львівщині двома дозами вакцини щеплено понад 500 тисяч мешканців області. Загалом в області проведено понад 1,2 млн щеплень, повідомили в департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

За минулу добу щеплення від коронавірусної інфекції отримали 17 887 мешканців області: з них 9 302 осіб отримали першу дозу вакцини, 8 585 – другу дозу. В області 10 листопада працювали 25 центрів вакцинації та 134 пункти щеплення.

Загалом на Львівщині станом на 11 листопада проведено 1 281 789 щеплень, з них двома дозами – 504 788:

вакциною «КОВІШЕЛД» – 38 403,

«КОРОНАВАК» – 344 867,

«КОМІРНАТІ» – 590 847,

«AСТРА ЗЕНЕКА» – 157 249,

«MОДЕРНА» – 150 423.

До слова, у Львові та області вакцинуватися від коронавірусу можна впродовж тижня у зручний день і час. Працюють і стаціонарні пунки щеплень при поліклініках, і центри масової вакцинації вакцинації, яких щотижня стає більше.