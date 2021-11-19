На Львівщині відновили очне навчання для школярів та студентів

У школах, дитсадках і вишах Львова та області відсторонили від роботи 850 працівників, які не були вакциновані від Covid-19. Відстороненим не нараховуватимуть заробітну плату.

У п’ятницю, 19 листопада, у департаменті освіти і науки Львівської ОДА розповіли ZAXID.NET, що в системі загальної середньої освіти, дошкіллі та позашкіллі відсторонено від роботи 579 працівників, з яких 223 педагогічні працівники та 356 – обслуговуючий персонал.

У закладах вищої освіти Львівщини відсторонили від роботи 271 невакцинованого працівника. Зокрема, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького повідомляв про 12 відсторонених співробітників. Решту вишів інформацію про відсторонених працівників не оприлюднювали.

Відповідно до переліку, затвердженого наказом МОЗ, вакцинація є обов’язковою для чиновників центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та освітян. З 8 листопада роботодавці отримали право відстороняти від роботи без збереження заробітної плати тих співробітників, які досі не вакцинувалися. Відторонені працівники зможуть повернутися до роботи після отримання вакцини. На Львівщині вже відсторонили від роботи 17 невакцинованих чиновників ЛОДА та РДА, а також 320 львівських освітян.