Найбільше відсторонених у стоматологічному медичному центрі університету

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відсторонили від роботи 12 працівників, які не були вакциновані від Covid-19. Найбільше відсторонених у стоматологічному медичному центрі, де навчають студентів – майбутніх стоматологів.

Як повідомили ZAXID.NET у львівському медуніверситеті, ректор Борис Зіменковський у вівторок, 9 листопада, підписав наказ про відсторонення від роботи невакцинованих працівників університету.

До списку відсторонених потрапили 12 осіб, в основному – працівники стоматологічного медичного центру (медсестри, лаборанти), які до цього часу не вакциновані бодай одною дозою вакцини проти Covid-19. Серед відсторонених також двоє лікарів-стоматологів.

«На період відсторонення від роботи заробітна плата не зберігається. Відсторонені працівники зможуть повернутися до роботи або після завершення карантину, що встановлений урядом, або ж після отримання вакцинації та надання документу, що це підтверджує», – нагадують в медичному університеті.

З 8 листопада роботодавці отримали право відстороняти від роботи без збереження заробітної плати тих співробітників, які досі не вакцинувалися. Відповідно до переліку, затвердженого наказом МОЗ, вакцинація є обов’язковою для чиновників центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та освітян. Відторонені працівники зможуть повернутися до роботи після отримання вакцини. На Львівщині вже відсторонили від роботи 17 невакцинованих чиновників ЛОДА та РДА, а також 320 львівських освітян.