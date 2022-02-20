Ймовірного нападника затримали поліцейські

У Чернівцях посеред вулиці перехожий металевим кийком побив учасника бойових дій Миколу Гочу, який працює паркувальником. Потерпілий на деякий час втратив свідомість, його госпіталізували медики. Про побиття учасника ООС у суботу, 20 лютого, повідомила асоціація ветеранів. Цю інформацію підтвердили в поліції й зазначили, що ймовірного нападника вже затримали.

«15 лютого 09:33 ранку біля ринку «Зелений» на Миколу Гочу, який працює паркувальником, здійснили напад. Зловмисник підійшов до паркувальника і після вигуку «мєня з..балі еті атошнікі» почав бити нашого побратима металевим кийком. Внаслідок побиття Микола на деякий час втратив свідомість, а небайдужі перехожі викликали швидку допомогу і його госпіталізували з численними побоями», – йдеться в повідомленні асоціації ветеранів.

У Нацполіції Чернівецької області ZAXID.NET повідомили, що ймовірного нападника уже затримали. За фактом побиття розпочали кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) ККУ. Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає від 17 тисяч гривень штрафу до семи років позбавлення волі.