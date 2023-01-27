Яворівський районний суд Львівщини звільнив від покарання військового, який напав на жінку на трасі біля Яворова та спробував її зґвалтувати. Йому призначили три роки та чотири місяці тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши трирічний іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, 26 липня 2022 року обвинувачений п’яним перебував у лісовому масиві на трасі Судова Вишня – Рава-Руська неподалік автобусної зупинки «Черчик», що біля Яворова. Він побачив жінку, яка йшла трасою до села Черчик. Чоловік затягнув жінку в ліс та намагався зґвалтувати, йому перешкодив перехожий, який почув крики про допомогу. На тілі жінки були численні синці, зокрема на шиї, плечах, стегнах.

У вироку прихована особиста інформація про обвинуваченого. Відомо лише, що він уродженець Самбора, військовослужбовець та учасник бойових дій. У матеріалах справи було вказано, що при спробі зґвалтування чоловік був одягнений у формений військовий одяг.

У суді нападник визнав свою вину у вчиненні спроби зґвалтування. При призначенні покарання просив врахувати думку потерпілої, яка не має до нього претензій.

Справу розглядала суддя Наталія Швед, вона визнала чоловіка винним у спробі зґвалтування та признала покарання – три роки і чотири місяці тюрми. Однак суддя звільнила його від відбування покарання, встановивши три роки іспитового терміну.

Протягом цього часу він має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок ще може бути подана апеляція.