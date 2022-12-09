В одному з сіл Золочівського району Львівщини правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який впродовж п'яти років ґвалтував племінницю. 15-річна дівчинка звернулася до поліції тільки зараз, після того, як дядько пригрозив зґвалтувати її молодшу сестру.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел у правоохоронних органах, злочинець почав ґвалтувати дівчинку, коли їй було 7 років. За даними прокуратури, чоловік ґвалтував дитину впродовж п'яти років і весь цей час дівчина мовчала. «В період зі 2014 по 2019 роки підозрюваний, проживаючи разом зі своєю племінницею, неодноразово ґвалтував дитину. Через свій вік дівчинка не могла чинити опір та боялась розказати близьким про дії дядька», – повідомила прокуратура у п'ятницю, 9 грудня.

У 2019-му році матір дівчинки позбавили батьківських прав і вона потрапила у дитбудинок, позбувшись дядька-ґвалтівника. Проте у листопаді цього року вона приїхала додому провідати маму і молодшу сестру. У той час вдома був і її ґвалтівник, який пригрозив дівчинці, що буде ґвалтувати її молодшу сестру. Злякавшись за сестру, дівчинка вперше наважилася розповісти про все поліції – 26 листопада вона зателефонувала правоохоронцям і розповіла про злочин свого дядька. Уже за тиждень після цього чоловіка затримали.

У вівторок, 6 грудня, 38-річному мешканцеві Золочівщини офіційно оголосили про підозру у вчиненні зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України). Зараз злочинець перебуває у СІЗО без права застави. За скоєне 38-річному чоловіку загрожує 15 років ув'язнення.