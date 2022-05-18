45-річний чоловік знімав на відео та робив фото оголеної 8-річної львів'янки

Львівська поліція затримала 45-річного мешканця Яворівського району, який систематично розбещував 8-річну дівчинку та виготовляв з нею дитячу порнографію. Зловмисник вже у СІЗО, йому загрожує до 15 років ув'язнення, повідомила прес-служба поліції у середу, 18 травня.

Слідство встановило, що 45-річний мешканець Яворівського району виготовляв дитячу порнографію з 8-річною дівчинкою. Крім того злочинець неодноразово вчиняв відносно дівчинки розпусні дії. Поліція має достатньо доказів причетності чоловіка до злочину.

З власних джерел у правоохоронних органах ZAXID.NET відомо, що чоловік змушував 8-річну дівчинку роздягатися, а після цього він фотографував оголену дитину та знімав її на відео. 8-річна дитина є донькою його знайомої, яка проживає у Львові.

Залізничний районний суд Львова вже обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 700 тисяч гривень. Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО. За виготовлення дитячої порнографії, а також за розбещення неповнолітньої дитини, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.