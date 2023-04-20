Затриманий не може пояснити причину скоєного

Правоохоронці у Трускавці затримали 23-річного мешканця Сумщини, який вбив свого 14-річного брата. Тіло дитини з ознаками насильницької смерті знайшли 18 квітня в селі Гребениківка Охтирського району. У прес-службі поліції Львівської області у четвер, 20 квітня, розповіли, що підліток мав на горлі ножові поранення та інші тілесні ушкодження.

Правоохоронці Львівщини знайшли зловмисника завдяки камерам спостереження. «Злочин був скоєний на Сумщині. Правоохоронці Сумщини встановили, що до вбивства неповнолітнього причетний його старший брат віком 23 років, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності й проживав у тому ж будинку. Злочин міг бути вчинений з корисливих мотивів», – повідомили у прес-службі поліції.

Чоловіка затримали у Трускавці (фото поліції Львівської області)

Чоловік 19 квітня приїхав потягом з Сумщини до Трускавця Дрогобицького району й винайняв приватне помешкання. На той час інформацію про нього передали правоохоронцям з усієї країни. У той самий день поліція затримала зловмисника. Він не зміг пояснити свій вчинок, але зізнався, що зненацька почав душити рідного брата й затягнув його в господарське приміщення.

Зловмисник хотів уникнути відповідальності й сказав рідним, що молодший брат гуляє. «Навіть не знаю, що на мене найшло. Може тому, бо я ніч не спав і випив чекушку самогону. Мене розвело так. Потім затягнув в сарай, взяв ножик за коритом і в горло», – говорить затриманий.

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника поліції Сумської області Петро Токар зазначив, що затриманий нещодавно звільнився з в'язниці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Чоловікові загрожує від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Його передадуть сумським поліцейським, які проводять досудове розслідування.