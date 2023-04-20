Тіло чоловіка лежало в наметі, розкладеному на ліжку, а тіло жінки було у кріслі

У польському місті Лодзь знайшли мертвим молоде подружжя українців. Тіла чоловіка та дружини виявили в орендованій квартирі в центрі міста. Причина смерті 31-річного українця та його 36-річної дружини ще невідомі, слідчі не виключають, що до цього можуть бути причеті сторонні особи, повідомило видання Wprost.

У вівторок ввечері, 18 квітня, до поліції та рятувальників звернувся місцевий підприємець і повідомив, що двоє його працівників вже кілька днів не приходять на роботу і не відповідають на його дзвінки.

Поліція разом із рятувальниками виїхали на вул. Пйотрковську, де винаймали квартиру українська пара. Пожежники силою відкрили двері квартири. В одній з кімнат вони виявили тіла чоловіка та жінки, які вже частково згнили та почали розкладатися.

«Тіло чоловіка лежало в наметі, який був розкладений на ліжку, а тіло жінки у сидячому положені на м'якому кріслі. У квартирі не виявлено слідів чадного газу, проте в сусідній кімнаті виявили газовий обігрівач», – повідомили польські журналісти.

Поліція почала розслідування, триває опитування свідків та різні експертизи. Родичів подружжя вже повідомили про смерть пари, незабаром тіла мають забрати в Україну.