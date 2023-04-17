Злочинця спіймали у кущах поблизу будинку

У польському місті Леґніца чоловік увірвався до помешкання українців та напав на одну з жінок, які перебували у будинку. Як повідомило видання LCA у понеділок, 17 квітня, грабіжник вбив 37-річну матір, поранив її 14-річну дочку та сусідку, яка також жила в будинку.

Напад стався у Великодню ніч, з 15 на 16 квітня. 36-річний чоловік, раніше судимий за крадіжку, вдерся до будинку з ножем та завдав ним кілька ударів 37-річній українці, внаслідок чого вона загинула.

«У жінки були поранення грудної клітки та шиї, ймовірно, лезом ножа. 14-річну доньку загиблої доставили до лікарні в Леґніці, також із кількома пораненнями грудної клітки. У цій будівлі була ще одна жінка, яка мала поранення руки, швидше за все, ножем», – заявив районний прокурор міста Радослав Врембяк.

За даними правоохоронців, чоловік також намагався вбити 14-річну дівчину, яку розбудили крики матері. Донька загиблої перебуває у важкому стані, проте їй вже провели необхідну операцію. За даними видання, в помешканні, до якого увірвався грабіжник, жило ще п'ятеро українців, проте вони були не вдома на момент пограбування.

Поліція затримала вбивцю в кущах поблизу будинку. В нього вилучили закривавлений ніж та одяг. Чоловіка, якого раніше притягували до відповідальності, звинуватили у вбивстві, замаху на вбивство та нанесенні тілесних ушкоджень трьом українкам.