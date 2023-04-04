26-річний Олександр Куцик і 48-річний Михайло Куцик пішли на війну добровольцями

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду справу щодо сержанта, який у стані алкогольного сп’яніння вбив двох військових – батька і сина, які спали у бліндажі однієї з військових частин на Волині.

Інцидент трапився вночі 16 січня 2023 року. За версією слідства, молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до бліндажа, де ночували військовослужбовці, та понад 10 разів вистрілив із ручного кулемета у одного солдата та ще декілька разів – у іншого. Внаслідок пострілів батько та син, 48-річний Михайло Куцик і 26-річний Олександр Куцик із Ковеля, загинули на місці. У прокуратурі зазначають, що сержант мав довготривалі особисті неприязні взаємини із загиблими, які служили у одній військовій частині.

Відомо, що до війни Михайло Куцик був приватним підприємцем, захоплювався автомобілями. Олександр Куцик служив у одній з бригад ТРО. З 2016 по 2021 рік служив за контрактом, був учасником бойових дій, воював під Краматорськом. Батько і син воювали з другого дня повномасштабного вторгнення й пішли на війну добровольцями, хоча Олександр Куцик за станом здоров’я міг лишатися вдома.

У вівторок, 4 квітня, військова прокуратура повідомила, що за фактом умисного вбивства за п. 1 ч. 2 ст.115 ККУ Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до Ратнівського районного суду обвинувальний акт. За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.