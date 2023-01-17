Загиблих військовослужбовців поховають 17 січня на Алеї Героїв міського кладовища Ковеля

На війні з Росією загинули батько та син з Волині. Михайлу Куцику було 48 років, а його сину Олександру – 28 років. Військові загинули в один день, 16 січня. Наразі не повідомляють, де саме та за яких обставин це сталося. Відомо лише, що вони воювали з другого дня повномасштабного вторгнення, а на війну пішли добровольцями.

Про загибель Михайла та Олександра Куциків повідомив ковельський міський голова Ігор Чайка. За його словами, Михайлу Куцику було 48 років. Він був приватним підприємцем, захоплювався автомобілями. На другий день повномасштабної війни, 25 лютого 2022 року, пішов добровольцем обороняти країну разом із сином.

Олександру Куцику було 28 років. Служив у одній з бригад ТРО. З 2016 по 2021 рік служив за контрактом, був учасником бойових дій, воював під Краматорськом. 25 лютого 2022 року пішов воювати добровольцем, хоч за станом здоров’я міг лишатися вдома.

Похорон відбудеться 17 січня у Ковелі:

11:45-12:00 – відспівування в соборі Святого Димитрія Солунського, що на вулиці Шевченка, 3;

12:45-13:00 – хресна хода в центр міста й громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, що біля міськоі ради.

Поховають військових на Алеї Героїв міського кладовища.