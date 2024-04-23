За вбивство Михайла та Олександра Куциків сержант проведе 15 років у тюрмі

Старовижівський районний суд виніс вирок 44-річному сержанту за вбивство Михайла та Олександра Куциків, які служили в одній з військових частин на Волині. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов у бліндаж, де спали батько й син, та розстріляв їх із ручного кулемета. За це обвинуваченому призначили 15 років тюрми.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, інцидент трапився вночі 16 січня 2023 року. За версією слідства, молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до бліндажа, де ночували військовослужбовці, та понад 10 разів вистрелив із ручного кулемета в одного солдата та ще декілька разів – в іншого. Унаслідок пострілів батько та син, 48-річний Михайло Куцик і 26-річний Олександр Куцик із Ковеля, загинули на місці. У прокуратурі зазначають, що сержант мав довготривалі особисті неприязні взаємини із загиблими, які служили в одній військовій частині.

У четвер, 18 квітня, суддя Юлія Сухоручко визнала 44-річного молодшого сержанта винним в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ) й призначила покарання – 15 років ув’язнення з позбавленням військового звання.

Водночас 23 квітня у Спеціалізованій прокуратурі Західного регіону заявили, що будуть оскаржувати вирок в апеляційному суді, оскільки вважають призначене покарання занадто м'яким.

Додамо, що до війни Михайло Куцик був приватним підприємцем, захоплювався автомобілями, а його син Олександр – з 2016 по 2021 роки служив за контрактом, був учасником бойових дій, воював під Краматорськом. Батько і син з другого дня повномасштабного вторгнення пішли в армію добровольцями.