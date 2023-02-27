Сергій Панасюк воював у складі ЗСУ з 26 лютого 2022 року

На українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний тероборонівець волинської бригади Сергій Панасюк. За яких саме обставин це сталось, наразі з'ясовують правоохоронці. У соцмережах з'явилась неофіційні повідомлення, що чоловік помер від ворожої кулі з боку Білорусі, але поліція заперечила цю інформацію.

Про загибель молодшого сержанта Сергія Панасюка повідомив голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук 25 лютого. «Із сумом вимушений повідомити про важку втрату молодшого сержанта військової частини, командира третього відділення першого стрілецького взводу першої стрілецької роти Панасюка Сергія Петровича, 01.11.1989 р.н., з села Сільця-Гірницькі», – йдеться у повідомленні. Прощання з чоловіком відбулося 26 лютого у селі Сільце.

Сергій Панасюк воював 2014 по 2015 рік в Луганській та Донецькій областях, далі з 2020 по 2021 пішов служити за контрактом. Відомо, що військовослужбовець також воював у складі ЗСУ з 26 лютого 2022 року. У чоловіка залишились син та донька.

Наразі офіційно не повідомляють, за яких обставин загинув боєць. Речник бригади Сергій Хомінський зазначив, що військовий загинув на світанку 25 лютого під час виконання бойового завдання. Тим часом у соцмережах з'явилась інформація, що чоловік начебто загинув через постріл з боку Білорусі. Втім, у понеділок, 27 лютого, в прес-службі поліції Волині цю інформацію спростували.

«Точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі. Деталі будуть з’ясовані під час досудового слідства, яке триває. За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за ст. 115 ККУ (умисне вбивство)», – зазначила інспекторка сектору комунікації Марина Балдич.